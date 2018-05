Was traut ihr der neuen Dreierkoalition zu?

Im Regierungszimmer sollen künftig wieder drei Parteien zusammensitzen. (Archivbild) - © Neumayr

Die Koalitionsverhandlungen in Salzburg haben am Donnerstag begonnen. Wilfried Haslauer (ÖVP) und sein Team werden in den nächsten Wochen gemeinsam mit Grüne und NEOS über die Regierungsgestaltung beraten. Im Meinungscheck wollen wir von euch wissen: Was traut ihr dieser neuen Koalition zu?