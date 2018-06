Waschbär klettert 23 Stockwerke an Hochhaus auf und ab

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch erreichte der Klettermax das Dach des UBS-Towers in St. Paul. Dort wartete eine Falle mit Katzenfutter auf ihn, berichtete die BBC.

Zwei Journalisten des Lokalradiosenders MPR, Evan Frost und Tim Nelson, hatten den Waschbären bereits seit Montag beobachtet und seine abenteuerlichen Klettereien von dem gegenüberliegenden Gebäude aus auf Twitter dokumentiert. Im Laufe des Dienstags wurde der Hashtag #mprraccoon (#mprwaschbär) zum Trend. Das Tier sei den ganzen Tag auf und ab geklettert und habe gelegentlich auf Mauervorsprüngen ein Nickerchen gehalten.

Zahlreiche Medien berichteten von dem kletternden Waschbären. Einige Medien wie zum Beispiel 12 News haben sogar einen Livestream für die Zuseher eingerichtet.

Zwar sei es normal, dass sich Waschbären in Städten herumtrieben, sagte der Journalist. “Aber man sieht sie nicht Bürotürme hinaufklettern.” Den Berichten zufolge wollten sich Tierschützer des Waschbären annehmen.

Here is the #mprraccoon being picked up by technicians from Wildlife Management Services just now. Taken away by truck to an “undisclosed location.” pic.twitter.com/x0iMZhW7zd

— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 13. Juni 2018