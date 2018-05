Washington startete mit 4:2 in Tampa ins NHL-Halbfinale

Capitals übernahmen in der "best of seven"-Serie die Führung - © APA (AFP/Getty)

Die Washington Capitals haben im ersten Halbfinalspiel der NHL-Play-offs bei den favorisierten Tampa Bay Lightning mit 4:2 gewonnen und in der “best of seven”-Serie die Führung übernommen. Am Sonntag wird Spiel zwei erneut in der Amalie Arena in Tampa ausgetragen. Im zweiten Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga treffen die Winnipeg Jets und die Vegas Golden Knights aufeinander.