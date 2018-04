Washington und Nashville glichen in NHL-Play-off-Duellen aus

Fialas ungläubiger Blick zum Videowürfel: Das Tor zählt - © APA (AFP/Getty)

Der Schweizer Kevin Fiala hat im Play-off-Semifinale der Western Conference Vorjahresfinalist für Nashville Predators zum 1:1-Ausgleich in der “best of seven”-Serie gegen die Winnipeg Jets ausgeglichen. Nach 5:37 Min. der 2. Verlängerung traf der Eidgenosse am Sonntag nach einem Konter zum 5:4-Siegestor. Die Predators dominierten auch Spiel zwei, hatten aber diesmal das bessere Ende für sich.