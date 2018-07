Wasser am Mars: Salzburger Astronom sieht Möglichkeit für Marsbasis

Der Mars beschäftigt die Menschheit seit geraumer Zeit, zahlreiche Rätsel und Mythen ranken sich um den Roten Planeten. In den vergangenen Jahren verdichteten sich die Hinweise darauf, dass es auf dem Mars nicht nur einst Wasser gab, sondern es in großer Tiefe immer noch in flüssiger Form existiert. Das macht den ohnehin mysteriösen Planeten noch interessanter, doch was bedeutet dieser Fund für die Wissenschaft?

Sensationeller Fund auf dem #Mars: er ist rund 20 Kilometer lang und unter einer Eisschicht verborgen. pic.twitter.com/e2gQEjrhCL — ZDF heute (@ZDFheute) 25. Juli 2018

Salzburger Astronom: Anreiz für bemannte Marsmissionen

Der Salzburger Astronom Helmut Windhager sieht damit einen Anreiz für künftige Expeditionen: “Das Vorhandensein von Wasser erleichtert vor allem künftige bemannte Marsmissionen, da man eine Marsstation vor Ort damit einfach versorgen könnte. Das wäre wichtig, da bei einer acht Monate dauernden Reise zum Mars eine längere Aufenthaltszeit auch dringend notwendig ist.” Man müsste also weit weniger Wasser mitnehmen, was Einsparungen bei Nutzlast und Geld bedeutet.

Astronom Helmut Windhager ist aktuell mit der Errichtung der neuen Sternwarte am Haunsberg beschäftigt. /Neumayr/Archiv ©

Gibt es Leben auf dem Mars?

Aber bedeutet flüssiges Wasser auch Leben auf dem Mars? “Die Chance, Leben in höherer Form zu finden, geht gegen Null. So gut kennt man den Mars bereits”, weiß Windhager. Seiner Ansicht nach ist es wahrscheinlicher, Rückstände von einst lebenden Organismen zu finden: “Der Mars hat aber immer schon Rätsel aufgegeben, das letzte Geheimnis ist noch nicht gelüftet.”

Und hier nochmal eine Übersicht, wann der #Mond (und mit etwas Glück auch der #Mars!) zu sehen oder eben auch nicht zu sehen ist.

Quelle: ORIONmedien GmbH pic.twitter.com/SGr2ikF76e — DLR_de (@DLR_de) 21. Juli 2018

Mondfinsternis und Mars-Annäherung am Voggenberg

Freitagnacht wird in Salzburg eine Mondfinsternis gut zu erkennen sein. Dabei kommt auch der Mars der Erde sehr nahe und steht in “Opposition”. Das bedeutet, der Rote Planet ist dann genau gegenüber der Sonne und somit sehr gut sichtbar. Sehen wird man den Mars dann genau senkrecht unter einem tiefroten Mond. Windhager lädt dabei alle Salzburger ein letztes Mal in die Sternwarte am Voggenberg ein: “Das Highlight ist natürlich die Mondfinsternis. Aber wenn der Mars hier so schön zu sehen ist, dann werden wir natürlich auch darauf unser Teleskop ausrichten.”

Derzeit laufen noch letzte Arbeiten an der neuen Sternwarte am Haunsberg im Flachgau, die ihren Betrieb Mitte August aufnehmen soll.