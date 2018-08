Wasser in Thalgau wird knapp

In einem Aufruf fordert die Wassergenossenschaft die Bürger zur Mithilfe auf. So sei es aufgrund der längeren Trockenheit und dem Mehrverbrauch der letzten Tage zu einer Wasserknappheit gekommen. Ab sofort solle man mit Trink und Nutzwasser sparsam umgehen, heißt es in einem Schreiben.

Unter anderem soll das Spritzen von Rasenflächen, Gemüsegärten, der Austausch von Wasser in Schwimmbecken oder das Autowaschen sowie jeder “unnötige Verbrauch von Wasser” unterlassen und vermieden werden. Das betrifft auch die Landwirtschaft.

Feuerwehr hofft auf Regen

Wird das Wasser knapp ist das natürlich auch ein Thema für die Feuerwehr. Bei der Feuerwehr Thalgau hofft man derzeit natürlich auf Regen und darauf, “dass in den nächsten Tagen nichts passiert”, es also nicht brennt, wie auf SALZBURG24-Anfrage zu erfahren war. Ansonsten weiß man sich zu behelfen: Und zwar mit Tankwägen, mit denen Wasser aus nahen Bächen gepumpt und zum Einsatzort gebracht werden kann.