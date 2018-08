Wasserretter im Sturm-Einsatz

Der Gewittersturm sorgte für zahlreiche Einsätze der Wasserrettung. - © Wasserrettung Salzburg /Archivbild

Im Flachgau musste die Wasserrettung aufgrund des Gewittersturms am Montagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken. Auf Salzburgs Seen und auch am benachbarten Mondsee (Bez. Vöcklabruck) waren Surfer und Bootsfahrer in Not geraten. Ein Boot am Mattsee kenterte.