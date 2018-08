Wasserretter suchen in Saalach stundenlang nach Kuh

Die Einsatzkräfte suchten den Fluss bis Mittags ab, konnten das tote Tier im Hochwasser aber nicht mehr finden. - © BRK BGL

Eine in der Saalach treibende Kuh meldeten Autofahrer am Sonntag per Notruf. Die Wasserrettung suchte daraufhin stundenlang auf der hochwasserführenden Saalach und im Saalachsee erfolglos nach dem Tier.