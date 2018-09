Wasserrettung: Neue Ortsstelle in Saalfelden gegründet

Die neue Ortsstelle der Wasserrettung in Saalfelden zählt bereits 15 Mitglieder. - © WR Salzburg

Nach monatelanger Planung und unzähligen Gesprächen war es am Donnerstag vergangener Woche soweit: Die Gründungsversammlung der österreichischen Wasserrettung Ortsstelle Saalfelden konnte abgehalten werden, heißt es in einer Aussendung am Montag.