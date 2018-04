Waterhouse verließ Kunstsenat aus Protest gegen Regierung

Waterhouse kritisiert Kälte in Migrationspolitik - © APA (Archiv)

Der Schriftsteller Peter Waterhouse ist nicht mehr Mitglied des Österreichischen Kunstsenats. Aus Protest gegen das ÖVP/FPÖ-Regierungsprogramm hat der Autor seine Mitgliedschaft zurückgelegt, erklärt er im aktuellen “Falter”. “Das für mich ganz Problematische, was mich zu diesem Austritt bewogen hat, ist die Kälte und Verpflichtungslosigkeit in der Migrationspolitik”, bestätigte er am Donnerstag.