“Watzmann ermittelt”: Dreharbeiten in Berchtesgaden

Im Bild (v.li.): Andreas Giebel, Markus Baumeister, Michael Mendl, Franz Xaver Brückner und Peter Marton. - © Neumayr

Während in der Mozartstadt der Erfolgskrimi “Die Toten von Salzburg” – unter anderem mit Florian Teichtmeister und Erwin Steinhauer – spielt, wird jetzt auch auf der anderen Seite der Grenze gemordet und ermittelt. “Watzmann ermittelt” nennt sich die Krimiserie, die derzeit in Berchtesgaden (Lkr. BGL) in Bayern gefilmt wird.