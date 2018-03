Wechsel an der Spitze der Salzburger Arbeiterkammer: Peter Eder übernimmt von Siegfried Pichler

In seiner Antrittsrede hob Eder drei Anliegen hervor: Zum einen wolle er mit allen, die das gleiche Ziel verfolgen, ein Schutzschild für die Beschäftigten sein. Zweitens werde er lösungsorientiert arbeiten und dafür sorgen, dass auch die Regierenden hören, was die Arbeitnehmer zu sagen haben. Und dazu werde er drittens in den Betrieben und den Bezirken auf Augenhöhe bei den Menschen sein. Als wichtigste politische Ziele für die nächsten Jahre nannte Eder gute Arbeit mit fairen Einkommen, echte Wahlfreiheit bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie leistbares Wohnen.

Peter Eder war Bürgermeister in Bürmoos

Der am 4. September 1969 im Pongau geborene Eder stieg nach der Pflichtschule als Lehrling zum Maschinenschlosser in der Salzburger Aluminium AG (SAG) in Lend ins Berufsleben ein. Dort engagierte er sich schon während der Lehre gewerkschaftlich und war Jugendvertrauensrat – Eders gleichnamiger Vater stieg in diesen Jahren zum Arbeiter-Betriebsratsvorsitzenden der SAG auf und wurde Bürgermeister von Lend.

Im Alter von 22 Jahren wurde er hauptberuflich Interessenvertreter, zunächst als Jugendreferent des ÖGB und dann als Jugendsekretär. 1995 wechselte er in die Metallergewerkschaft, nach mehreren Fusionierungen wurde er 2013 Landessekretär der Gewerkschaft PRO-GE. Seit über 20 Jahren ist Eder auch in der Kommunalpolitik aktiv, zunächst noch in Lend und nach seiner Übersiedlung 2002 in Bürmoos. Seit 2009 ist er dort Bürgermeister.

