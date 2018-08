Wechsel an WKS-Spitze: Manfred Pammer neuer Direktor

Pammer ist damit Direktor einer Organisation, die mit rund 300 Mitarbeitern als Interessenvertretung, Serviceeinrichtung und Bildungsanbieter (zehn Bildungseinrichtungen, 99.000 Teilnehmer, 730 Mitarbeiter) eine der wichtigsten Institutionen des Bundeslandes Salzburg darstellt. Gleichzeitig tritt Gerd Raspotnig, Leiter der Stabstelle Service und Recht, die Funktion des stellvertretenden Direktors an.

“Wir sind starker Standortfaktor für Salzburg”

“Die Bestellung Dr. Pammers setzt auf Kontinuität und die Sicherheit, dass unter seiner Leitung die notwendigen Veränderungsschritte bestmöglich umgesetzt werden. Die WKS ist bei Dr. Pammer in besten Händen”, ist WKS-Präsident Konrad Steindl überzeugt. Jährlich werden in der WKS nach eigenen über 250.000 Servicekontakte abgewickelt, 80.000 vertiefende Beratungen durchgeführt und fast 100.000 Salzburger mit Bildungsinformation und Bildungsangeboten in allen Regionen erreicht. “Wir sind ein starker Standortfaktor für Salzburg. Das soll so bleiben”, betont der neue WKS-Direktor.