“Weckruf”: Greenpeace kritisiert Umweltpolitik der Regierung

Die Aktivisten sendeten einen "Weckruf" an die Regierung - © APA

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace stellt der Bundesregierung in Sachen Umweltschutz ein schlechtes Zeugnis aus. Schwarz-Blau hätte die umweltpolitischen Herausforderungen verschlafen, hieß es am Dienstag vor dem Bundeskanzleramt in Wien. Dort stellten die Aktivisten einen vier Meter hohen läutenden Wecker auf und sendeten damit einen “Weckruf” an die Regierung.