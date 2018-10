Wegen Ölresten in Südfrankreich weiterer Strand gesperrt

Auch am Almanarre-Strand wurden Ölreste gefunden - © APA (AFP)

Nach der Kollision zweier Frachtschiffe bei Korsika sind an einem weiteren südfranzösischen Strand Ölreste gefunden worden. Der Almanarre-Strand südlich von Hyeres wurde deshalb laut einem Bericht für Besucher geschlossen. Ausgelaufene Ölreste waren zu Wochenbeginn bereits an der Küste unweit des bekannten Badeortes Saint-Tropez und in zwei Nachbarkommunen entdeckt worden.