Weidel sieht bei AfD-Spenden keinen Grund für Konsequenzen

Die AfD-Fraktionsvorsitzende sieht sich nicht in der Pflicht - © APA (dpa/Archiv)

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Alice Weidel, sieht sich in der Affäre um Parteispenden aus der Schweiz nicht in der Pflicht. Sie erklärte am Montag auf Anfrage: “Bei dem Konto, auf dem die Spende einging, handelt es sich um das ordentliche Konto des Kreisverbandes des Bodenseekreises. Die Spende ist nicht an meine Person gegangen.” Persönliche Konsequenzen schließe sie aus.