Weihnachtsgeschenke sorgen für mehr Polizei-Notrufe

Das Landes-Medienzentrum hat sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz umgehört, inwiefern der Dienst zu Weihnachten sich von den anderen Einsatz-Tagen unterscheidet.

Mehr Arbeit für Notrufzentrale in Salzburg

Dabei war beispielsweise zu erfahren, dass die Mitarbeiter in der Notrufzentrale der Polizei am Abend des 24. Dezember erheblich mehr Arbeit haben, wenn viele Smartphones verschenkt werden. Der Grund: Wenn das Handy noch nicht freigeschaltet oder die Simkarte nicht eingelegt ist, funktioniert nur der Notruf. Und so landen viele Besitzerinnen und Besitzer neuer Handys bei der Polizei, die in diesem Fall jedoch nicht weiterhelfen kann, da nur der jeweilige Netzbetreiber die Freischaltung vornehmen kann.