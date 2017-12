Weihnachtsgeschenke umtauschen: Das müsst ihr beachten

Oft steht man am Heiligen Abend vor dem Problem, dass Geschenke nicht gefallen, passen oder gar nicht funktionieren. Der Umtausch nach den Weihnachtsfeiertagen kann sich aber als schwierig darstellen.

Worauf muss ich beim Umtauschen achten?

Für viele beginnt der eigentliche Weihnachtsstress erst nach der Bescherung, wenn es darum geht, Geschenke, die nicht passen, nicht gefallen oder defekt sind, zum Händler zurückzubringen. Das Umtauschen kann sich für die Betroffenen als schwierig darstellen. Angela Riegler, Leiterin der AK-Konsumentenberatung: „Nach den Feiertagen ist der Frust bei manchen Konsumenten besonders groß, da zu diesem Zeitpunkt selbst wir nicht immer helfen können. Deshalb ist es wichtig, vor oder schon während des Einkaufs einige Regeln zu beachten, etwa beim Thema Umtausch.”

Quittung unbedingt aufheben

Für Weihnachtseinkäufe gilt wie bei jedem anderen Einkauf: Kassenzettel oder Rechnung unbedingt aufheben! Sollte ein Produkt Mängel aufweisen, kann mit der Quittung nachgewiesen werden, wann und wo das Produkt gekauft wurde. Sollte der Kassenbon über die Feiertage verloren gegangen sein, dann kann der Nachweis, wo ein Geschenk gekauft wurde, vom Käufer auch durch die Bestätigung einer dritten Person – also wenn jemand Dritter beim Einkauf dabei war – erbracht werden.

Kein gesetzliches Recht auf Umtausch

Was viele Menschen nicht wissen: Ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Umtausch gibt es nicht! Laut Riegler versteht man unter Umtausch die Rückgabe einer mängelfreien Sache, die beispielsweise dem Beschenkten nicht gefällt. Obwohl wie gesagt kein Rechtsanspruch auf Umtausch besteht, zeigen sich die meisten Firmen und Händler kulant und gewähren den Kunden im Allgemeinen ein Umtauschrecht.

„Sicherheitshalber sollte trotzdem beim Kauf des Geschenkes darauf geachtet werden, dass auf der Rechnung oder am Kassenbon vermerkt wird, dass innerhalb einer gewissen Frist ein Umtauschrecht ausgeübt werden kann”, rät Riegler den Konsumenten. Für dieses Umtauschrecht stellen Geschäfte manchmal bestimmte Regeln auf: So kann ein Umtauschrecht etwa davon abhängig gemacht werden, ob man einen Kassenbon vorlegen kann, oder ob der Artikel in Original verpacktem Zustand ist.

Gewährleistung bei Mängeln

„Sollte die Ware tatsächlich mangelhaft sein, dann bestehen gesetzliche Gewährleistungsansprüche, nur in diesem Rahmen ist laut Gesetz ein Umtausch möglich”, so die AK-Konsumentenberaterin.

Salzburger Händler zumeist kulant

Vor zwei Jahren erhob die Arbeiterkammer Salzburg erstmals, wie über 100 Händler in Salzburg den Umtausch von Waren handhaben. Dabei zeigte sich: Viele sind kulant, denn es gibt keinen Rechtsanspruch. Aber die Bedingungen in den einzelnen Geschäften sind verschieden wie Tag und Nacht. AK-Präsident Siegfried Pichler: „Wir wollen mit dieser Erhebung, die wir auch veröffentlichen, den Konsumenten Ärger ersparen.

