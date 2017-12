Weißbach bei Lofer: Skitourengeher stürzt 14 Meter weit ab

Der 30-jährige Skitourengeher zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu (Symbolbild). - © APA/Angelika Kreiner

Ein 30-jähriger Deutscher und ein Begleiter brachen am Samstag zu einer Skitour in Weißbach bei Lofer (Pinzgau) auf. Bei der Abfahrt stürzte der Wintersportler in eine 14 Meter tiefe Doline und zog sich Verletzungen zu.