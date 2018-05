“Weisse” und “Fuxn” als beste Bierlokale ausgezeichnet

„Die Weisse“ und die „Fuxn“ dürfen sich ab sofort mit der Auszeichnung „Bestes Bierlokal Salzburgs 2018“ schmücken. Auf Platz drei reiht sich die Stiegl-Brauwelt ein. Neu im Jahr 2018 ist die Prämierung des Bierlokals mit der besten Servicequalität. Das internationale Bierlokal „Beffa-Bar“ in der Bergstraße wurde damit als erstes ausgezeichnet.

Die Auszeichnung basiert auf einer Qualitätskontrolle in Sachen Bierkultur: Die perfekte Kombination von geschultem Servicepersonal und bierigem Ambiente machen die Gewinner zu Aushängeschildern der heimischen Bierszene.

So kommt die Jury zum Ergebnis:

Die Auszeichnung ist das Ergebnis eines umfassenden Biergastrochecks, der unter der Federführung Axel Kiesbyes alljährlich durchgeführt wird. Dabei unterziehen sich die Salzburger Bierlokale einer strengen, österreichweit gültigen Prüfung durch Diplom-Biersommeliers. Neben den Räumlichkeiten im Außen- und Innenbereich werden auch die Bierkarte, die Bierpräsentation, die Bierqualität sowie vor allem der Service streng kontrolliert. „Unsere bewährten Mystery-Biergastrochecks sind der lebende Beweis, dass es sich für Gastronomen auszahlt, in die Schulung ihres Personals zu investieren. Die Kompetenz des Personals in Sachen Bier wird zum Alleinstellungsmerkmal des Betriebs und hebt diesen so auf ein höheres Level“, erklärtKiesbye. „Die Ergebnisse aller geprüften Lokale lagen sehr eng beieinander, was für eine hohe Bierkompetenz in der Bierstadt Salzburg spricht.“

Elf Brauereien in der Stadt Salzburg

Seit über 600 Jahren wird in Salzburg Bier gebraut. Mit insgesamt elf Brauereien im Stadtgebiet und in der näheren Umgebung ist die Dichte an Brauereien einzigartig für Österreich. Unter diesen elf Betrieben befinden sich neben den Big Playern auch fünf Wirthausbrauereien. Allen gleich ist, dass sie jahrhundertealte Traditionen mit erstklassigen Rohstoffen paaren. Das eigentliche Erfolgsrezept der heimischen Bierszene seien vor allem die kreativen Braumeister, heißt es in einer Aussendung.

Um die Salzburger Bierkultur zu pflegen und deren Fortschritt zu forcieren, haben sich sieben Brauereien mit der Tourismus Salzburg GmbH zur ARGE Salzburger Bierkultur zusammengeschlossen. Einen besonderen Schwerpunkt setzt die ARGE auf die internationale Vermarktung.