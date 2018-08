Weißhaidinger Diskus-5. bei Diamond-League-Finale in Brüssel

Der EM-Bronzemedaillengewinner kam auf 65,66 m - © APA (dpa)

Auch beim Finale der Diamond League in der Leichtathletik am Freitagabend in Brüssel hat Lukas Weißhaidinger unter Beweis gestellt, dass er zu den Besten der Welt im Diskuswurf gehört. Der Oberösterreicher kam mit 65,66 m an die fünfte Stelle und erhielt dafür 5.000 Dollar Preisgeld (4.276 Euro). Den vollen Topf von 50.000 Dollar nahm Sieger Fedrick Dacres aus Jamaika mit nach Hause.