Weiter Beratungen über Rückkehr von Parteigründer Pilz

Am Vortag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck Ermittlungen gegen Peter Pilz wegen sexueller Belästigung eingestellt hat. Seitdem wird nach einer Lösung gesucht, ein Mandat für den ehemaligen Grünen freizumachen, wofür ein Abgeordneter verzichten müsste. Und auch nach einem neuen Klubchef wird gesucht, nachdem Peter Kolba diese Funktion mit Ende des Monats abgibt.

Indes gab es ein Lebenszeichen von Pilz selbst auf Facebook. “Jetzt ist der Weg frei – zurück ins Parlament”, betitelte er ein Video von sich, in dem er aber lediglich von der Einstellung des Verfahrens berichtete. Aus der Liste Pilz hieß es, dass die Entscheidungen noch am Mittwoch bekannt gegeben werden könnten – sollten diese an diesem Tag auch getroffen werden.

