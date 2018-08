Weiter Kämpfe mit Taliban um ostafghanische Stadt Ghazni

Diese Einrichtungen hätten die Regierungstruppen aber bisher halten können. Die meisten Viertel befinden sich aber unter Kontrolle der Extremisten, wie ein Senator der Provinz, Mohammad Rahim Hasanjar, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hunderte Talibankämpfer hatten am Freitag die Stadt gestürmt, bereits zuvor hatten sie über Wochen hinweg einzelne Stadtteile angegriffen. Ghazni liegt an einer wichtigen Nord-Süd-Straße, die die größten Städte des Landes verbindet, die Hauptstadt Kabul und Kandahar. Ihr Verlust an die Taliban wäre ein große Niederlage für die Regierung.

Auf beiden Seiten habe es bei den Kämpfen Tote gegeben, sagte Fakiri. Nach Angaben vom Freitag wurden mindestens 16 Menschen getötet und 30 weitere verletzt, der Großteil von ihnen Sicherheitskräfte. Die aktuelle Zahl sei aber nicht bekannt, sagte Fakiri. Die Telefon- und Handyverbindungen waren weiter unterbrochen, schon seit Freitag dringen praktisch keine Nachrichten mehr aus der Stadt.

Die Nachrichten über die Lage in Ghazni blieben weiter unklar oder widersprüchlich. Am Samstag hatte die Regierung noch verkündet, bedeutenden Boden gegen die Taliban gutgemacht zu haben. Doch Hasanjar sagte, eine Verstärkung aus Kabul befinde sich ein bis zwei Kilometer nordöstlich von Ghazni und sei nicht weiter vorgedrungen.

Die Taliban hatten große Teile Afghanistans von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 regiert. Seit dem Ende der NATO-Kampfmission Ende 2014 greifen sie wieder verstärkt an.

(APA/dpa)