Weiter Kritik an Kinderbetreuung: Familienministerium will verhandeln

“Ein gutes Ergebnis steht für uns im Vordergrund, wir sind verhandlungsbereit”, erklärte der Sprecher von Ministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Es werde nun geprüft, wo man sich bewegen kann.

Salzburg verfasst eigene Stellungnahme

Das Land Salzburg hat am Dienstag die fehlende Unterschrift unter die gemeinsame Kritik von sechs Bundesländern an der geplanten Kürzung der Mittel für die Kinderbetreuung verteidigt. “Dass wir uns nicht angeschlossen haben, ändert nichts an unserer ablehnenden Haltung gegenüber dem Vorschlag des Bundes”, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS).

“Wir haben nicht unterschrieben, weil die Stellungnahme in unseren Augen nicht konstruktiv formuliert war. An der harten inhaltlichen Kritik ändert das nichts, aber für Polemik ist hier kein Platz.” Klambauer habe an Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und den für die Elementarpädagogik zuständigen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) jeweils persönliche Stellungnahmen geschickt und ihre Vorbehalte gegen die Pläne des Bundes noch einmal dargelegt. “Der jetzige Vorschlag ist auf jeden Fall nicht tragbar”, sagte ein Sprecher der Landesrätin.

Sechs Bundesländer schickten Bogner-Strauß Stellungnahme

Die Bundesländer haben bereits bei Vorlage des Verhandlungspapiers kritisch auf die Mittelkürzung und die geforderten Kriterien reagiert. Die drei ÖVP-regierten Länder Niederösterreich, Salzburg und Tirol schlossen sich allerdings nicht der gemeinsamen Position an, sondern verfassten eigene Stellungnahmen.

(APA)