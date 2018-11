Weitere Details nach tödlichen Schüssen in US-Bar bekannt

Über das Motiv des Schützen wird noch gerätselt - © APA (AFP)

Nach den tödlichen Schüssen in einer Tanzbar in Kalifornien sind weitere Details zum mutmaßlichen Täter bekannt geworden – und zu seinen Opfern. Über das Motiv des Schützen wurde noch gerätselt. Der 28-jährige erschoss laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag in einer Bar in Thousand Oaks zwölf Menschen während einer Countrymusik-Party für Studenten.