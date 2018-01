Weitere Initiative für Rauchverbot: Ärztekammer kündigt Volksbegehren an

Die Ärztekammer will erreichen, dass das Nichtrauchergesetz beibehalten wird. - © APA/Helmut Fohringer

Nicht nur in Salzburg, sondern auch österreichweit sprießen derzeit Initiativen aus dem Boden, um das kürzlich gekippte Rauchverbot in der Gastronomie dennoch einzuführen. Nun macht die Ärztekammer gegen den blauen Dunst mobil: Das Präsidium der Interessensvertretung hat am Freitagvormittag ein Volksbegehren angekündigt.