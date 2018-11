Weitere Knochenfragmente auf Grundstück des Vatikan entdeckt

Knochen während Bauarbeiten entdeckt - © APA (AFP)

Die italienische Polizei hat am Dienstag weitere Kontrollen in einem Nebengebäude der diplomatischen Vertretung des Vatikans in Rom durchgeführt, wo vergangene Woche Fragmente menschlicher Knochen gefunden worden waren. Nach Medienangaben wurden weitere Knochenreste entdeckt, die für die Ermittlungen nützlich sein könnten.