Weitere Regenfälle im Süden des Landes erwartet

Aufgrund der Niederschläge am Wochenende stiegen die Pegel der Rauriser, Gasteiner und Großarler Ache teils weit über die Meldegrenze, die Fließgewässer im Süden Salzburg stehen deshalb Anfang der Woche unter Beobachtung. Die Gasteiner Ache ist bereits am Sonntag im Pongau vereinzelt über die Ufer getreten, der Kurpark in Bad Hofgastein wurde komplett überschwemmt. Der Pegelstand der Gasteiner Ache lag am Sonntag zwischenzeitlich bei 329 cm, am Montagvormittag war dieser auf 226 cm zurückgegangen. Die Salzach in Mittersill blieb am Sonntag mit 396 cm nur knapp unter der Warngrenze, am Montag ging der Pegel auf 223 cm zurück. In Rauris erreichte der Pegelstand am Wochenende 288 cm, am Montag erreichte dieser 173 cm.

Salzburg erwartet Regen

In den kommenden Tagen muss sich vor allem der Süden für weitere Niederschläge rüsten. „Ab Montagnachmittag und in der Nacht auf Dienstag wird es im Süden des Landes wieder stark und länger anhaltend regnen. Der Niederschlag klingt vermutlich erst Dienstagmittag ab“, sagt Josef Haslhofer von der ZAMG auf S24-Nachfrage. An der Alpennordseite ziehen vorübergehend in der Nacht auf Dienstag Regenschauer durch, tagsüber lockern die Wolken auf.

Sturm auf den Bergen

Neben Regen wird auch Wind vorhergesagt. „Das Bundesland Salzburg erwartet die komplette Woche Südföhn“, erklärt Haslhofer. In den Bergen führt dieser am Montag und Dienstag zu Sturm, der sich in der Nacht auf Dienstag und Dienstagvormittag auch auf die Niederungen ausbreitet. „Im Gasteinertal hat es Montagfrüh bereits Böen bis zu 60 km/h gegeben“, berichtet der Meteorologe.

Besserung am Mittwoch

„Am Mittwoch klingt der Regen auch im Süden ab, die Wolken lockern im ganzen Bundesland auf und der Föhn wird schwächer“, berichtet der ZAMG-Experte. Bereits am Donnerstag regnet es im Süden des Landes wieder, im Norden bleibt es überwiegend sonnig.

Freundliches Wochenende

„Eine schwache Störung zieht am Freitag durch das Bundesland, in der Nacht auf Freitag kann es wieder verbreitet regnen. Im Norden lockern die Wolken im Laufe des Tages wieder auf“, berichtet Haslhofer. Positives Aussichten gibt es für das Wochenende: „Am Samstag und Sonntag steht uns freundliches Wetter bevor, auch im Süden bleibt es trocken“, sagt der Experte. Die Höchstwerte pendeln sich in dieser Woche zwischen zwölf und 20 Grad ein. „Für die Jahreszeit ist das eindeutig zu mild, Ende Oktober haben wir an und für sich Höchsttemperaturen von circa zehn Grad“, so der Experte.

Pegelstände am Montagvormittag (10 Uhr)

Wald im Pinzgau: 190 cm

Mittersill: 217 cm

Rauris-Unterland: 173 cm

Bad Hofgastein: 228 cm

Wallnerau: 177 cm

Großarl: 129 cm

Werfen: 345 cm

Hallein: 220 cm

Salzburg – Nonntaler Brücke: 290 cm

Salburg M. Kai: 501 cm

Siezenheim: 219 cm

Tamsweg: 135 cm

Mörtelsdorf: 139 cm

Altenmarkt: 98 cm

Golling: 180 cm

Saalfelden: 117 cm

Alle Pegelstände in Salzburg aktuell auf der Webseite des Landes.