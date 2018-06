Weitere Stars wollen Sporting Lissabon verlassen

In separaten Schreiben hätten die Profis die “Motive” offenbart, um ihre Verträge aufzulösen. Aufgeführt wurden dabei die Fan-Attacken vor einigen Wochen, als zahlreiche vermummte Chaoten bis in die Umkleidekabine eingedrungen waren und Spieler bedroht und sogar physisch bedrängten hatten. Dost, in der abgelaufenen Saison mit 34 Toren Torschützenkönig seines Teams, erlitt dabei sogar eine Kopfverletzung.

Vor Dost, Carvalho, Bruno Fernandes und Gelson Martins hatten bereits Kapitän und Tormann Rui Patricio, Trainer Jorge Jesus und Portugals U21-Teamspieler Daniel Podence aufgrund der Vorfälle ihren Abschied von Sporting bekanntgegeben.

(APA/ag.)