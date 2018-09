Weiterer jugendlicher Palästinenser starb im Gazastreifen

Ein weiterer Jugendlicher starb nach den Protesten an der Gaza-Grenze - © APA (AFP)

Nach Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ist nach palästinensischen Angaben ein weiterer Jugendlicher seinen Verletzungen erlegen. Ein 16-Jähriger sei im Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Samstag mit. Den Angaben zufolge wurde er am Freitag lebensgefährlich durch Schüsse verletzt.