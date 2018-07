Weiterer Prozess gegen Berlusconi in Siena begonnen

Berlusconi bestreitet - © APA (AFP)

In der toskanischen Stadt Siena hat am Donnerstag ein neuer Prozess gegen Italiens langjährigen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi begonnen. Dem 81-jährigen Forza Italia-Chef wird vorgeworfen, einem Pianisten für eine Falschaussage im spektakulären Prozess um die “Bunga Bunga Partys” in seiner Villa bei Mailand 2013 monatlich 3.000 Euro gezahlt zu haben. Berlusconi bestreitet die Vorwürfe.