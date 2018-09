Weiteres Denkmal in Goldegg beschmiert

Am Dienstag zeigte die Pfarre Goldegg die schwere Sachbeschädigung am örtlichen Friedhof an. Zwei auf Kupfer gefertigte Gedenktafeln wurden von unbekannten Tätern auf der ganzen Fläche mit grüner Farbe beschmiert.

Denkmäler für NS-Opfer in Goldegg beschmiert

Bereits am Montag wurde ein ähnlicher Fall aus Goldegg bekannt (wir haben berichtet). Das 2014 errichtete Denkmal in Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten war in der Nacht auf Samstag ebenfalls mit grüner Farbe beschmiert worden. Auch die beiden Kupfertafeln erinnern an die Opfer des 2. Juli 1944. Damals hatte eine mehr als 1.000 Mann starke Todesschwadron aus SS- und Gestapoleuten das Gebiet nach versteckten Deserteuren und ihren Helfern durchsucht. 14 Menschen kamen dabei unmittelbar oder später in Konzentrationslagern ums Leben. Im Unterschied zum Stein sind die Gedenktafeln jedoch ohne die Namen der Opfer gestaltet worden.

Polizei sieht Zusammenhang zwischen Taten

Die Polizei vermutet dieselben Täter dahinter. In der Causa hat sich auch der Verfassungsschutz eingeschaltet. Die Tat könnte mit der Präsentation eines neuen Buches in wenigen Tagen zusammenhängen. Der Heimatroman “Schwedenreiter” der Autorin Hanna Sukare basiert auf den Ereignissen von damals.

(APA/S24)