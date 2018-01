Weiterhin kein Liftbetrieb am “Zauberberg”

Die Liftanlage steht weiter still - © APA (Jäger)

Die Gondelbahn am “Zauberberg” Semmering-Hirschenkogel war am Montag weiterhin nicht in Betrieb. Das wurde auf der Webseite mitgeteilt. Der Lift steht seit Samstag still, als Grund wurde ein technisches Problem angegeben. Wann der Betrieb der Anlage wieder aufgenommen werden kann, stand vorerst nicht fest.