Weitgehend sonniger Start ins Wochenende

Am Freitag sind bis zum frühen Vormittag in manchen Tälern und Senken lokale Nebelfelder vorhanden. Ansonsten steht bei oft wolkenlosem Himmel ein Tag mit reichlich Sonnenschein auf dem Programm. Der Wind kommt schwach bis mäßig, in manchen Föhntälern der Alpennordseite auch lebhaft. Die Tageshöchstwerte knacken in Salzburg vielerorts die 20-Grad-Marke.

Regen am Sonntag möglich

Am Samstag machen sich wiederholt Wolken bemerkbar, die Sonne lässt sich nur zwischendurch blicken. Es dürfte trocken bleiben, stellenweise gibt es aber auch Nebelfelder. Ab Mittag werden die Wolken allerorts mehr. Der Wind weht schwach bis mäßig. Nachmittags erreicht das Thermometer etwa 20 Grad. Ein schwacher Störungseinfluss ist am Sonntag wetterbestimmend. Tagsüber überzieht ein Wechsel aus Sonne, Wolken und Regenschauern das Land. Der Wind weht meist schwach. Die Tageshöchsttemperaturen pendeln zwischen 16 und 20 Grad.

Nebel und Sonne zum Wochenstart

Am Montag sammelt sich in den Niederungen feuchtere Luft, was die Nebel- bzw. Hochnebelneigung deutlich erhöht. Gebietsweise halten sich zähe Nebelfelder bis in den Nachmittag hinein und auch leichter Regen ist in den trüben Regionen möglich. Außerhalb der Nebelzonen überwiegt aber sonniges Wetter. Bei schwachem Wind erreichen die Temperaturen Werte um 20 Grad.

Der Dienstag startet in den Niederungen erneut oft nebelig trüb. Abseits des Nebels ist es sonnig und alpennordseitig wird es leicht föhnig. Frühtemperaturen: drei bis 13 Grad, die Tageshöchstwerte klettern auf 17 bis 23 Grad.

