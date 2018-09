Welche Naturkosmetik ist gar nicht natürlich? GLOBAL 2000 hat es getestet

Eine unglaubliche Vielfalt an Labels und Marken begegnete uns bei der Suche nach Naturkosmetikprodukten. Etwa 60 Marken mit über 300 Produkten wurden von unseren TesterInnen entdeckt. Unter den Produkten fanden wir zwölf unterschiedliche Naturkosmetiksiegel, die von uns bezüglich ihres Naturkosmetikstandards als verlässlich eingestuft wurden. Der Bio-Standard erfüllt den Naturkosmetikstandard, weshalb wir die Biokosmetikprodukte in unseren Test einbezogen haben. Unzählige weitere Labels und Siegel waren zu finden, doch diese hatten andere Bedeutungen. Doch wo ist wirklich Naturkosmetik drin? Wir haben es herausgefunden!

Zudem haben an unserer Umfrage im Rahmen unseres “Testen Sie Ihr Naturkosmetikwissen“-Tests über 500 Personen teilgenommen, wofür wir uns bedanken möchten.

So haben wir getestet:

Mindestens fünf Artikel pro Label haben wir unter die Lupe genommen. Anhand der Kennzeichnungen und Inhaltsstoffe laut Verpackung überprüften wir:

• Wurde das Produkt eindeutig als Biokosmetik oder Naturkosmetik deklariert?

• Was sagen die Labels und Zertifikate auf der Verpackung aus und sind diese klar zu erkennen?

• Weisen die Aussagen auf der Verpackung auf eine natürliche, organisch-biologische oder pflanzliche Herkunft der Inhaltsstoffe hin? Sind diese Claims klar zuzuordnen?

• Wo wird das Produkt angeboten? Steht es in der Naturkosmetik-Abteilung, bei den konventionellen Kosmetika, im Bioladen oder im Reformhaus?

• Tauchen hormonell wirksame Chemikalien bei den Inhaltsstoffen auf?

Es wurden letztlich Marken als Naturkosmetik eingestuft, die eines der insgesamt zwölf von uns erkannten Naturkosmetik- & Bio-Zertifikate aufwiesen oder auf der Website bzw. Verpackung als solche bezeichnet wurden, sofern die Produktanalyse keine gegenteiligen Resultate lieferte.

Echte Naturkosmetik mit der Note “sehr gut”

Alle 317 überprüften Artikel der 60 gefundenen Marken waren frei von synthetischen Konservierungsmitteln, hormonell wirksamen Inhaltsstoffen und Duft- oder Farbstoffen. Dieses Ergebnis hat uns erfreut. Bei 260 von den insgesamt 317 überprüften Naturkosmetikprodukten konnten wir eines oder mehrere der zwölf Naturkosmetik- und Biozertifikate vorfinden. Der Anteil lag also bei 82 Prozent. Die drei häufigsten Zertifikate sind Natrue (35 Prozent), BDIH (28 Prozent) und Ecocert (9 Prozent). Zahlreiche weitere Zertifikate, die beispielsweise Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs ausschlossen, wurden in unserem Test auch gefunden. Bei 52 Produkten (16 Prozent) war kein Zertifikat zu finden. Gerade kleinere Marken, wie zum Beispiel DADO SENS, verzichten gerne auf teure Zertifizierungen und weisen stattdessen auf Ihrer Homepage auf den Naturkosmetik-Standard hin.

Zwar ist auf echte Naturkosmetik Verlass, doch da es keinen gesetzlich definierten Standard und keine einheitlichen Labels gibt, mischen sich darunter auch einige Trittbrettfahrer. Die Naturkosmetik begegnet uns deshalb auf viele verschiedene Arten. Sogar „Selbst-Zertifizierungen“ sind hier zu finden. Manche Hersteller nutzen diese Unübersichtlichkeit und verpassen ihren Produkten einen grünen Mantel.

Etwa 25% der Befragten halten die Produkte von renommierten Marken, wie Yves Rocher, Lush oder Bodyshop für echte Naturkosmetik. Begriffe, wie „ätherische Öle“, „keine Konservierungsstoffe“ oder „mit frischem Obst handgemacht“ verwirren die Kunden. Dennoch enthalten einige Produkte Parabene oder umstrittene UV-Filter. So bezeichnet Yves Rocher seine Produkte als „Pflanzenkosmetik“. Wer sich die Inhaltsstoffe jedoch etwas genauer ansieht, der glaubt hier eher an die Betrachtung eines Chemie-Lexikons.

In manchem bekannten Reformhaus fanden die TesterInnen in der Naturkosmetikabteilung konventionelle Produkte mit fragwürdigen Inhaltsstoffen. Hier sind zum Beispiel die Marken Rausch und Dr. Grandel zu nennen, die auch in unserer Online-Umfrage von einem Drittel der Befragten als Naturkosmetik deklariert wurden. Die Voraussetzungen dafür erfüllen die Produkte jedoch nicht im Entferntesten, zumal darin sogar hormonell wirksame Inhaltsstoffe zu finden sind, die selbst in der herkömmlichen Kosmetik umstritten sind. Wir mussten sogar Anzeige erstatten, da in einem Produkt von Dr. Grandel und in zwei Produkten von Rausch die Konservierungsstoffe Isobutylparaben bzw. Isopropylparaben zu finden waren. Diese sind in der EU nämlich verboten.

Die TesterInnen von GLOBAL 2000 waren ebenfalls enttäuscht darüber, dass in zahlreichen Reformhäusern, in denen eigentlich nur Bio- und Naturkosmetik zu finden sein sollte, auch viele andere Produkte verkauft wurden. Zudem fehlte eine klare Abgrenzung zur echten Naturkosmetik. Gerade die Reformhausketten „Martin reformstark“ und “Prokopp“ fielen besonders negativ auf, zumal auf deren Websites konventionelle Kosmetikprodukte sogar als Naturkosmetik bezeichnet werden. Konsumenten werden dadurch unserer Meinung nach in die Irre geführt.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Kosmetikhersteller, Marken und Händler, die sich unserer Meinung nach zu Unrecht mit einem grünen Mäntelchen schmücken:

Keine Naturkosmetik

Stellungnahme Dr. Grandel

Stellungnahme Rausch