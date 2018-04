Wellen behindern Suche nach vermissten Österreicher in Portugal

“In der Nacht gibt es eine Routineüberwachung der Küste mit Patrouillen der Wasserpolizei”, erläuterte der Kommandant. “Heute haben wir eine Verschlechterung der Wellensituation verglichen mit gestern.” Er habe derzeit keine große Hoffnung, einen im Wasser gesichteten Gleitschirm zu erreichen, sagte er Mittwochfrüh. Erst am Freitag werde eine schwächere Brandung erwartet.

Luftwaffe und Wasserpolizei im Einsatz

Laut dem AMN-Sprecher sollten die gleichen Rettungsmittel wie am Vortag zur Verfügung stehen. Am Dienstag hatten unter anderen die Wasserpolizei und ein Flugzeug der portugiesischen Luftwaffe nach den beiden Österreichern – eine Frau und ein Mann – gesucht. Auch Feuerwehr und Taucher der Marine waren an dem Einsatz beteiligt.

Ein Hubschrauber der Luftwaffe stand ebenfalls bereit. Der Leiter des Hafens von Setubal werde die Situation an Ort und Stelle bewerten, ob sich ein Einsatz am Mittwoch lohnt, erläuterte der Kommandant der Schifffahrtsbehörde. Während der Ebbe hatte es bisher drei erfolglose Versuche gegeben, den Gleitschirm von einem Hubschrauber aus zu bergen. Die Taucher konnten wegen der starken Brandung und eingeschränkter Sicht vorerst nicht ins Wasser.

Salzburger stirbt in Portugal

Der Unfall hatte sich Montagfrüh ereignet, als eine Paragleiterin der österreichischen Reisegruppe nach der Landung am Strand von Meco nahe der Ortschaft Sesimbra samt ihrem Schirm aufs Meer hinausgezogen wurde. Zwei weitere Paragleiter aus Österreich landeten ebenfalls an dem Strand auf der Halbinsel von Setubal und wollten die Frau aus dem Wasser retten. Die Männer gerieten ebenfalls in die starke Strömung. Ein 51-jähriger Salzburger wurde später tot ans Ufer gespült, die nach portugiesischen Medienberichten 36-jährige Frau und der 34-jährige Mann sind seither vermisst.

