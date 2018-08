“Welterschöpfungstag”: Die Menschheit lebt ab heute auf “Ökopump”

Global Footprint Network berechnet den “Earth Overshoot Day” seit den 1970er-Jahren, zu Beginn fiel er noch auf den 29. Dezember. Der Welterschöpfungstag” vergleicht die Inanspruchnahme des Planeten durch die Menschheit mittels des Ökologischen Fußabdrucks (Footprint) mit der Biokapazität der Planeten. Das ist die Fähigkeit der Natur, Rohstoffe zu erzeugen und Schadstoffe abzubauen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Ökoschulden seit dem Jahr 2000 kontinuierlich gewachsen sind. Folglich findet der “Welterschöpfungstag” aufgrund von Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum immer früher im Kalenderjahr statt und die Menschheit lebt dann für den Rest des Jahres auf “Ökopump”.

On August 1 the world will reach #WorldOverShootday, having consumed Earth’s annual resource budget in 7 months https://t.co/Jl9TdjZuwE Urgent #ClimateAction is needed to #MoveTheDate back and adhere to the goals of the#ParisAgreement pic.twitter.com/g6WfaDOgHu

— UN Climate Change (@UNFCCC) 31. Juli 2018