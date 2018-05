Weltmeister Gatlin in Shanghai schwer geschlagen

Das hatte sich Gatlin anders vorgestellt - © APA (AFP/Archiv)

Sprint-Weltmeister Justin Gatlin hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Shanghai eine deftige Niederlage kassiert. Der 36-jährige US-Amerikaner kam am Samstag über 100 m in 10,20 Sekunden nicht über den siebenten Platz hinaus. Der 14 Jahre jüngere Brite Reece Prescod stürmte in 10,04 überraschend als Erster ins Ziel, 1/100 Sekunde vor dem Chinesen Su Bingtian.