Weltmeister Hamilton in Melbourne auf Pole

Die erste "Pole" des Jahres geht an den Titelverteidiger - © APA (AFP)

Weltmeister Lewis Hamilton startet zum Formel-1-Saisonauftakt in Melbourne von der Pole Position. Der 33-jährige Mercedes-Pilot aus England markierte am Samstag in 1:21,164 Minuten überlegene Qualifying-Bestzeit. Dahinter folgten die Ferrari-Piloten Kimi Räikkönen (FIN/+0,664) und Sebastian Vettel (GER/0674) auf den Plätzen zwei und drei. Für Hamilton ist es die bereits 73. Pole seiner Karriere.