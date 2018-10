Weltmeister Marquez auch im Australien-Qualifying voran

Marquez fuhr sicher Richtung Pole Position - © APA (AFP)

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat seine Dominanz auch in Australien fortgesetzt. Der Honda-Pilot holte sich am Samstag auf Phillip Island trotz starken Windes die Pole Position für den ersten Motorrad-Grand-Prix nach seiner WM-Krönung. Der 25-jährige Spanier gewann bereits das fünfte Qualifying in Folge.