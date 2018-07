Weltmeisterlicher Empfang für “Les Bleus” in Paris

Kapitän Hugo Lloris trägt den Pokal - © APA (AFP)

Nach dem Triumph bei der Fußball-WM ist Frankreichs Team in seine Heimat zurückgekehrt. Das Flugzeug mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern landete am Montagnachmittag mit Verspätung auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Kapitän Hugo Lloris verließ die Maschine als Erster mit dem WM-Pokal in der Hand, wie auf TV-Bildern zu sehen war.