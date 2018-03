Weltraumteleskop “Kepler” geht der Treibstoff aus

“Wir erwarten also, dass die Mission bald endet, aber wir sind darauf vorbereitet, dass wir so lange weitermachen, wie der Treibstoff es zulässt.” Bis dahin sollten so viele Daten wie möglich gesammelt und zur Erde geschickt werden.

The Kepler spacecraft is reaching the end of its life as fuel supplies dwindle. Our system engineer explains our “end game” https://t.co/TGlpLUyPlg pic.twitter.com/DSpcKLBIg4

— NASA Kepler and K2 (@NASAKepler) 14. März 2018