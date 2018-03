Weltschlaftag 2018 im Zeichen der Chronobiologie

Der Weltschlaftag findet jährlich am dritten Freitag im März statt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Schlafprobleme beeinträchtigen rund 45 Prozent der Weltbevölkerung und erreichen damit nahezu epidemiologische Ausmaße. Zu diesem Schluss kommt die World Association of Sleep Medicine (WASM) in ihrer Deklaration anlässlich des elften Weltschlaftags am Freitag, wie Brigitte Holzinger, Psychologin und Schlafcoach, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien festhielt.