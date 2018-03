Weltschlaftag: Tipps für eine entspannte Nachtruhe

Entspannter Schlaf ist wichtig für die Gesundheit. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Entspannend, erholsam und möglichst ausreichend sollte der Schlaf sein. Zwischen sechs und acht Stunden friedliches Schlummern täglich wäre ideal, so die weitläufige Lehrbuchmeinung. 24 Jahre in seinem Leben oder 3.000 von 8.760 Stunden innerhalb eines Jahres sollte jeder Mensch so im Durchschnitt “verschlafen”. Wir haben einige Tipps für eine angenehme Nachtruhe für euch.