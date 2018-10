Welttierschutztag: Braucht es strengere Gesetze in Österreich?

Am vierten Oktober ist Welttierschutztag. - © APA/HERBERT NEUBAUER

Zum Welttierschutztag am 4. Oktober hebt der Verein Vier Pfoten die hohen Standards in Österreich hervor, macht in demselben Atemzug auf Aufholbedarf beim Schutz von Nutztieren aufmerksam. Wie schätzt ihr die derzeitigen Tierschutz-Reglungen ein? Stimmt ab im Meinungscheck!