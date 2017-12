Weltweite Feiern zum Jahreswechsel

Bei der größten Silvesterfeier Deutschlands am Brandenburger Tor in Berlin herrschte großer Andrang. Alle Zugänge zur Festmeile wurden etwa eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht komplett geschlossen, wie die Berliner Polizei am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Zahl der Partygäste auf der knapp zwei Kilometer langen Partymeile wollte der Veranstalter erst später bekannt geben.

Moderiert wurde die Party an dem Berliner Wahrzeichen von Johannes B. Kerner und Andrea Kiewel. Zum Bühnenprogramm zählten Künstler wie Conchita aus Österreich, die Münchner Freiheit und die Spider Murphy Gang. Zum Jahreswechsel trat Wincent Weiss mit seinem Song “Feuerwerk” auf.

Die Berliner Polizei erklärte kurz vor Mitternacht, bisher sei die Silvesternacht in der ganzen Stadt “sehr ruhig verlaufen”. Auch in Köln und München gab es vorerst keine besonderen Vorkommnisse während der Silvesternacht, wie Polizei-Sprecher vor Ort sagten. In Köln war die Polizei mit einem Großaufgebot von 1.400 Beamten im Einsatz, nachdem es vor zwei Jahren zu Silvester massenhaft sexuelle Belästigungen von Frauen und Diebstähle durch zumeist nordafrikanische Täter gegeben hatte.

Mit einem Feuerwerk über den Champs-Elysées hat Paris ins neue Jahr gefeiert. Pünktlich um Mitternacht stieg am Triumphbogen am Ende der Prachtstraße ein kurzes Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. Ansonsten sind Raketen und Böller in der “Stadt der Lichter” zu Silvester verboten. Auf Bildern des Fernsehsenders BFMTV war eine dichte Menschenmenge auf den Champs-Elysées zu sehen – zu der Feier waren mehrere Hunderttausend Menschen erwartet worden.

Anders als in Mitteleuropa mussten die New Yorker bei eisiger Kälte das neue Jahr begrüßen. Um Mitternacht fiel bei minus 12 Grad Celsius die berühmte Kristallkugel am Times Square hinunter, Konfetti und Feuerwerk markierten den Beginn des neuen Jahres. Wegen der Temperaturen hatten sich deutlich weniger Menschen als üblich vor Ort versammelt. Feiernde trugen dicke Mützen, Handschuhe, Geschichtsmasken und mehrere Schichten Kleidung. Andere joggten oder tanzten, um sich warm zu halten.

Das Golfemirat Dubai feierte Silvester mit einer außergewöhnlichen Lichtshow rund um den höchsten Wolkenkratzer der Welt. Der 828 Meter hohe Burj Khalifa wurde dabei ab 21.00 Uhr MEZ zur “Leinwand” für die knapp sechsminütige Show. Mit der Performance “Light Up 2018” will der Betreiber Emaar ins Guinness Buch der Rekorde kommen.

Mit einem riesigen, die ganze Copacabana-Bucht erleuchtenden Feuerwerk hat Rio de Janeiro unter dem Motto “Abraco” (“Umarmung”) das neue Jahr begrüßt. Schätzungsweise rund zwei Millionen Menschen feierten das Lichtspektakel. Viele bevölkerten traditionell ganz in weiß den berühmten Stadtstrand, um das exakt 17 Minuten dauernde Feuerwerk zu bestaunen. Dieses wurde von elf Booten in der Atlantikbucht vom Meer aus abgefeuert. Rund 25 Tonnen Feuerwerk wurden dabei synchron in den Himmel geschossen.

