Weltweiter Antibiotika-Verbrauch immens gestiegen

Das Ausmaß von Antibiotika-Resistenzen nimmt immer mehr zu - © APA (dpa)

Der weltweite Antibiotikaverbrauch ist einer Hochrechnung zufolge in den vergangenen 15 Jahren um rund 65 Prozent gestiegen. Besonders in wirtschaftlich aufstrebenden Ländern sei die Zunahme “dramatisch”, berichten Wissenschafter um Eili Klein vom US-Forschungszentrum CDDEP (Center for Disease Dynamics, Economics & Policy).