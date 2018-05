Wen beschenkt ihr am Muttertag?

Acht von zehn Österreichern beschenken ihre Mama zu Muttertag. (Symbolbild) - © APA/Helmut Fohringer/Archiv

Durchschnittlich 59 Euro geben Salzburger am Muttertag für Geschenke aus. Am beliebtesten sind dabei Blumen, wie eine Umfrage des Handelsverbandes Consumer Check aufzeigt. Wie begeht ihr den Muttertag am Sonntag?