Wenig Tempo bei Weltklimagesprächen – Sondertreffen geplant

Ewiges Tauziehen um den Klimawandel - © APA (dpa)

Der weltweite Kampf gegen die Erderwärmung kommt auch mit dem Weltklimavertrag von Paris nur schleppend voran. In Bonn erreichten die rund 200 Staaten bei den Vorbereitungen zur nächsten großen Klimakonferenz im polnischen Kattowitz am Jahresende nicht so viele Fortschritte wie geplant, wie auch das deutsche Umweltministerium am Freitag nach Ende der Gespräche einräumte.