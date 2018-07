Weniger einstimmige Beschlüsse im Nationalrat

Bilanz zur NR-Sitzungsperiode - © APA (Hochmuth)

Die erste Sitzungsperiode des Nationalrats in der 26. Gesetzgebungsperiode geht am Montag (9. Juli) zu Ende, die Parlamentskorrespondenz zog am Samstag Bilanz. Demnach trat der Nationalrat 37 Mal seit seiner Konstituierung im November 2017 zusammen. Es wurden 62 Gesetze beschlossen, die ersten davon im Dezember. Nur 22,6 Prozent der Beschlüsse fielen einstimmig aus.